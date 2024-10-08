Украина – Грузия: УЕФА назначил свидетеля триумфа над "Реалом" арбитром на матч Лиги наций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в Познани. Поединок примет Муниципальный стадион. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

39-летний полицейский из Вены Юлиан Вайнбергер будет рефери в поле. До сих пор он только однажды в судейской карьере пересекался с украинскими командами. В рамках группового этапа Юношеской лиги УЕФА 2021/22 донецкий "Шахтер" U-19 обыграл сверстников из мадридского "Реала" (3:2).

В роли лайнсменов будут работать соотечественники Вайнбергера – Андреас Хайденрайх и Максимилиан Кольбич. Четвертым арбитром будет австриец Штефан Эбнер. Судей для системы Видеоассистент рефери (VAR) определят позже.

Украина в Лиге наций 2024/25

"Сине-желтые" соревнуются в группе B1 турнира. Там подопечные Сергея Реброва в сентябре начали двухкруговой турнир со сборными Албании, Чехии и Грузии.

Национальная команда стартовала с двух поражений – от Албании (1:2) и Чехии (2:3). Для сохранения шансов на повышение в классе сборная Украины обязана побеждать Грузию и Чехию (14 октября). Оба матча состоятся в польских городах.

Путевку в Дивизион A гарантированно получит победитель квартета. Неудачник же группы вылетит в Дивизион C. Национальные команды, которые займут второе-третье места, будут играть в плей-офф за выход в элитный класс и сохранение прописки во втором соответственно.