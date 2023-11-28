Україна з грудня зможе імпортувати більше електрики з ЄС: чому це важливо

Україна на понад 1,5 ГВт збільшила пропускні спроможності для імпорту електроенергії з Європейського союзу.

Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики.

"Ми дякуємо ENTSO-E (європейську мережу операторів системи передачі електроенергії, - ред.) за ухвалення цього рішення. З приходом холодів ворог посилив атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. У таких умовах наявність резервів і можливостей імпортувати більші обсяги електроенергії з країн ЄС - це важливий інструмент для підтримки енергосистеми та її стійкості", - зазначив міністр.

Галущенко неодноразово наголошував на необхідності збільшення можливостей для імпорту електроенергії в Україну, зокрема під час міжнародних зустрічей.

Чому збільшення обсягів імпорту електроенергії важливо не лише для України

Глава міністерства заявив, що збільшення пропускних спроможностей для імпорту електроенергії з ЄС дозволить не тільки втримати українську енергосистему протягом ще однієї зими, але і зміцнити загальну енергетичну безпеку континенту.

Також Галущенко відзначив важливість рішення Регіональної групи континентальної Європи ENTSO-E, яке змінило статус синхронізації з "випробувального" на "постійний", що є важливим кроком до повної інтеграції української електромережі з європейською.

Удари РФ по енергетиці України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Загарбники намагалися спричинити блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це в Україні восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.

До того ж 23 листопада "Укренерго" заявило, що ситуація залишається складною. Продовжується ремонт на кількох блоках теплових електростанцій. В енергосистемі є дефіцит, який продовжує зростати.

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