Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування, - FT

Завдяки українським атакам на російські кораблі, Чорне море стає більш конкурентним простором, де російський флот уже не почувається у безпеці. Поряд з цим, Україна також готує механізми глобального страхування, які допоможуть розблокувати порти для експорту всіх видів продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Financial Times .

"Як перший крок до відновлення чорноморських судноплавних маршрутів Україна завдала ударів з повітряних безпілотників по російським військово-морським базам у Криму. Також була створена загроза російському комерційному судноплавству, завдяки ударам морських безпілотників по російському танкеру та військовому кораблю на військово-морській базі Новоросійськ. Російському флоту зараз важко діяти в Чорному морі", - прокоментував виданню високопоставлений західний чиновник.

Також Київ відкрив "гуманітарний коридор" через Чорне море: кілька вантажних кораблів, у тому числі контейнеровоз "Джозеф Шульц", вийшли з морських портів Одеси і досягли безпечних вод членів НАТО Румунії та Болгарії. Але жодне судно поки не ризикнуло відправитися у зворотний шлях, вказує Financial Times.

"Було б добре, якби за вантажами приходили й порожні човни", - сказав виданню операційний директор найбільшого в Україні металургійного підприємства "Метінвест" Олександр Мироненко, який випустив через коридор три кораблі.

Водночас учасники українського експортного ринку, опитані виданням, стверджують: зернова угода потрібна Росії, а не Україні, адже дала змогу контролювати український експорт. Вихід РФ з цієї угоди все змінив.

"Чорноморський коридор - це не лише зерновий коридор. Це має бути всеекспортний коридор. Уся економіка України проходить через Чорне море", - каже Андрій Ставніцер, співвласник і виконавчий директор ТІС, термінального оператора чорноморського порту Південний.

Допомогти розблокувати порти для всіх видів вантажів може схема з глобальними страховиками, яку завершує Київ.

"Мета полягає в тому, щоб застрахувати до 30 суден, що прямують в Україну через її коридор щомісяця. При цьому збитки на суму до 30 мільйонів доларів покриваються державними коштами, фактично збереженими на депозитному рахунку", - пояснює Financial Times.