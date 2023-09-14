Украина готовится открыть порты для всех грузов, в этом поможет глобальное страхование, - FT

Благодаря украинским атакам на российские корабли, Черное море становится более конкурентным пространством, где российский флот уже не чувствует себя в безопасности. Наряду с этим Украина также готовит механизмы глобального страхования, которые помогут разблокировать порты для экспорта всех видов продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Financial Times .

Как первый шаг к восстановлению черноморских судоходных маршрутов Украина нанесла удары с воздушных беспилотников по российским военно-морским базам в Крыму. Также была создана угроза российскому коммерческому судоходству, благодаря ударам морских беспилотников по российскому танкеру и военному кораблю на военно-морской базе Новороссийск. флоту сейчас тяжело действовать в Черном море", - прокомментировал изданию высокопоставленный западный чиновник.

Киев открыл "гуманитарный коридор" через Черное море: несколько грузовых кораблей, в том числе контейнеровоз "Джозеф Шульц", вышли из морских портов Одессы и достигли безопасных вод членов НАТО Румынии и Болгарии. Но ни одно судно пока не рискнуло отправиться в обратный путь, указывает Financial Times.

"Было бы хорошо, если бы за грузами приходили и пустые лодки", - сказал изданию операционный директор крупнейшего в Украине металлургического предприятия "Метинвест" Александр Мироненко, выпустивший через коридор три корабля.

В то же время участники украинского экспортного рынка, опрошенные изданием, утверждают: зерновое соглашение нужно России, а не Украине, ведь позволило контролировать украинский экспорт. Выход РФ из этого соглашения все изменил.

"Черноморский коридор – это не только зерновой коридор. Это должен быть всеэкспортный коридор. Вся экономика Украины проходит через Черное море", – говорит Андрей Ставницер, совладелец и исполнительный директор ТИС, терминального оператора черноморского порта Южный.

Помочь разблокировать порты для всех видов грузов может схема с глобальными страховщиками, которую завершает Киев.

"Цель состоит в том, чтобы застраховать до 30 судов, следующих в Украину через ее коридор ежемесячно. При этом убытки на сумму до 30 миллионов долларов покрываются государственными средствами, фактически сохраненными на депозитном счете", – объясняет Financial Times.