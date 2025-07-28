Україна готується до нового "Рамштайну": Шмигаль обговорив із США оборонну координацію

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс та іншими представниками американської делегації.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Шмигаль написав у Telegram.

"Сьогодні провели предметну й змістовну зустріч", - повідомив Шмигаль.

Він подякував Штатам за "надзвичайний рівень підтримки", зокрема за оголошення про передачу систем Patriot та далекобійного озброєння. Міністр наголосив, що це важливо для захисту населення від щоденних російських обстрілів.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію домовленостей у сфері оборонної підтримки, розвиток двосторонньої співпраці та спільне виробництво безпілотників. За словами Шмигаля, готуються нові важливі проекти.

Також було підбито підсумки нещодавньої зустрічі у форматі "Рамштайн". Міністр висловив вдячність за участь міністра оборони США Піта Гегсета та наголосив на важливості проведення наступного засідання у форматі очного діалогу найближчим часом.

"Працюємо у тісній координації з нашими американськими партнерами. Досягнення тривалого миру через силу залишається нашою метою. І ми переконані, що цього можливо досягти за лідерства США", - зазначив Шмигаль.

Що таке "Рамштайн"

Формат «Рамштайн», або Контактна група з питань оборонної підтримки України, об’єднує понад 50 держав, які спільно координують допомогу Україні у протидії російській агресії.

Ініціатором створення платформи виступили Сполучені Штати, а перше засідання відбулося 26 квітня 2022 року на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині - саме на честь цього місця формат і отримав свою назву.

У рамках цієї платформи було ухвалено низку рішень щодо постачання Україні сучасного озброєння західного зразка. Зокрема, завдяки рішенню країн-учасниць "Рамштайну" ЗСУ отримали системи HIMARS, ЗРК Patriot, танки Leopard 2, Abrams та іншу військову техніку.