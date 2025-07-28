Украина готовится к новому "Рамштайну": Шмыгаль обсудил с США оборонную координацию

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился с временно поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис и другими представителями американской делегации.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Шмыгаль написал в Telegram.

"Сегодня провели предметную и содержательную встречу", - сообщил Шмыгаль.

Он поблагодарил Штаты за "чрезвычайный уровень поддержки", в частности за объявление о передаче систем Patriot и дальнобойного вооружения. Министр подчеркнул, что это важно для защиты населения от ежедневных российских обстрелов.

Во время встречи стороны обсудили реализацию договоренностей в сфере оборонной поддержки, развитие двустороннего сотрудничества и совместное производство беспилотников. По словам Шмыгаля, готовятся новые важные проекты.

Также были подведены итоги недавней встречи в формате "Рамштайн". Министр выразил благодарность за участие министра обороны США Пита Гегсета и подчеркнул важность проведения следующего заседания в формате очного диалога в ближайшее время.

"Работаем в тесной координации с нашими американскими партнерами. Достижение длительного мира через силу остается нашей целью. И мы убеждены, что этого возможно достичь при лидерстве США", - отметил Шмыгаль.

Что такое "Рамштайн"

Формат "Рамштайн", или Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины, объединяет более 50 государств, которые совместно координируют помощь Украине в противодействии российской агрессии.

Инициатором создания платформы выступили Соединенные Штаты, а первое заседание состоялось 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии - именно в честь этого места формат и получил свое название.

В рамках этой платформы был принят ряд решений о поставках Украине современного вооружения западного образца. В частности, благодаря решению стран-участниц "Рамштайна" ВСУ получили системы HIMARS, ЗРК Patriot, танки Leopard 2, Abrams и другую военную технику.