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Україна готується до критичної залежності від зовнішньої допомоги, - депутат

15:42 09.09.2026 Ср
2 хв
Більшість грошей очікують від ЄС
aimg Сергій Козачук
Фото: народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк (facebook.com/zeolga96)

Україні у 2027-2029 роках знадобляться трильйонні запозичення для покриття потреб бюджету, а державний борг у цей період може перевищити 114% ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки України Ольги Василевської-Смаглюк.

Потреби у фінансуванні та роль ЄС

За даними нової Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2027-2029 роки, потреби бюджету у фінансуванні розподіляться наступним чином:

  • 2027 рік - загальна потреба становитиме 2,746 трлн грн (2,193 трлн грн - зовнішні запозичення, 543 млрд грн - внутрішній ринок);
  • 2028 рік - прогнозується на рівні 2,06 трлн грн;
  • 2029 рік - очікується зниження до 1,702 трлн грн.

Зовнішні запозичення у 2026-2028 роках мають покривати близько 80% усіх потреб. У 2029 році їхня частка має впасти до 67%.

Ключовим джерелом фінансування залишається Європейський Союз, який має забезпечити близько двох третин потреб України у 2027-2029 роках.

Пріоритет віддається пільговим кредитам та максимальній частці грантів, щоб стримати зростання боргового навантаження.

"У стратегії прямо зазначено, що європейська підтримка має забезпечити близько двох третин потреб України у фінансуванні у 2027-2029 роках", - зазначила народна депутатка.

Динаміка боргу та безпековий фактор

Державний та гарантований державою борг за базовим прогнозом зросте до 114,2% ВВП у 2028 році, після чого у 2029-му має знизитися до 108,7% ВВП.

Дефіцит бюджету планують поступово скоротити до 5,5% ВВП у 2029 році.

Усі розрахунки базуються на припущенні про суттєве покращення безпекової ситуації починаючи з 2027 року.

При цьому платежі з обслуговування та погашення держборгу у 2026-2029 роках складатимуть у середньому 1,27 трлн грн на рік.

"Але тут є важливе "але": весь цей прогноз побудований на припущенні про суттєве покращення безпекової ситуації починаючи з 2027 року", - підкреслила Василевська-Смаглюк.

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