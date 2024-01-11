Україна готує відповідь. Що відбувається на фронті та чи наважиться РФ на великий наступ

При підготовці матеріалу використовувалися: зведення Генштабу ЗСУ, аналітика американського Інституту вивчення війни ( ISW), карти проекту DeepState, заяви представників командування, військових спікерів та місцевої влади, публікація видання The Telegraph, коментарі експертів Олексія Гетьмана та Олександра Мусієнка.

Битва за Куп'янськ. Україна готує відповідь, яка не сподобається РФ

Ситуація на сході складна, російські війська не залишають спроб знайти слабкі місця в українській обороні. На початку січня противник зазнав значних втрат на ділянці Ягідне – Куп'янськ-Вузловий і зосередився на перегрупуванні. У районі Куп'янського лісу, Первомайського та Орлянки діє силами 6-ї загальновійськової та 1-ої танкової армій, нарощує зусилля із захоплення висот, Синьківки та виходу на районний центр.

Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, росіяни наступають через Куп'янський ліс.

"Інтенсивні бойові дії почалися в жовтні 2023 року і з того часу тут ні на день не вщухає жорстка боротьба. Противник щодня штурмує населені пункти, обстрілює їх з артилерії і застосовує авіацію. Зараз штурми наших позицій ворог здійснює в районі Синьківки з метою подальшого блокування Куп'янська", - розповів він.

Оперативна обстановка динамічна і потребує постійного контролю. Головне завдання – працювати на випередження. І поки українським силам вдається розбивати російський наступальний потенціал, запевнив Сирський.

Цього тижня позиції відвідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров. За підсумками останній зробив заяву: "Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть прийняті найближчим часом – ворогу не сподобається".

Ситуація під Куп'янськом складна, не виключено, що у пріоритеті РФ вийти насамперед на Куп'янськ-Вузловий (фото deepstatemap.live)

На Лимано-Куп'янський напрямок стягнули близько 130 тисяч росіян, понад 1000 танків, майже стільки ж ствольної артилерії та близько 350 РСЗВ. Угруповання потужне, грубо кажучи, до третини від того, що Росія взагалі перекинула на фронт, пояснює майор запасу ЗСУ, експерт Олексій Гетьман.

"Можливо, більше ніж на Куп'янськ, вони прагнуть вийти на Куп'янськ-Вузловий, тому що це наш логістичний центр, і вони хочуть контролювати залізницю. Також є припущення, чи будуть розвертатися на Харків. Сил і засобів начебто достатньо, але поки немає ознак підготовки атаки безпосередньо на Харків. Що саме мав на увазі Умєров, складно сказати. Можливо, ми плануємо свої контрнаступальні дії. На сході ворог сильно виснажений", - розповів він у розмові з РБК-Україна.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко такий варіант не відкидає. Оскільки треба посилити стратегічно важливий північно-східний фланг та послабити тиск на нього.

"Можливо, рейди української розвідки до Бєлгородської області, удари та приїзд командування пов'язані та свідчать про підготовку до контрнаступальних дій. Звичайно, вони будуть локальними, але думаю, досить потужними", – зазначив він.

Швидкого просування з Бахмута на Часів Яр не буде

Важкі бої йдуть і біля Бахмута. За даними ISW, українські війська могли відступити до північної околиці Богданівки, хоча інформація не підтверджена. Сили оборони відбивають ворожі штурми в районах Спірного, Хромового та у напрямку Іванівського, а також на південному фланзі в районах Кліщіївки та Андріївки.

Спікер 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков називає перелічені вище села пріоритетними цілями противника.

"І у них з'явився ще один пріоритет до виборів Путіна – це Іванівське", – наголосив він в ефірі телемарафону.

За його словами, на це завдання кинули 11 десантно-штурмову бригаду з Улан-Уде, щоб довести, що десантура здатна самостійно здобувати перемоги. Також ворог тримає під вогневим контролем дорогу на Часів Яр, яка забезпечує українську логістику. Останнім часом окупанти менше атакують живою силою та важкою технікою, але артилерія працює вдень та вночі.

Росіяни ведуть повзучий наступ на Часів Яр (фото deepstatemap.live)

"Якщо дозволяє погода, ворог також застосовує авіацію, скидає на нас свої керовані авіаційні бомби. Ситуація залишається контрольованою, але напруженою і досить небезпечною", - підсумував спікер.

Самі російські "Z-військори" називають наступ на Часів Яр повзучим. І визнають, що якщо успіхи й будуть, то поступовими. Олександр Мусієнко впевнений, що швидкий ворожий прорив на Часів Яр неможливий.

"Як мінімум тому, що наші сили утримують панівні висоти в районі Часового Яру і досить ефективно відбивають атаки. Думаю, тут бої у повзучій наступальній манері продовжуватимуться до весни. А далі, можливо, росіяни дещо пригальмують", - розповів він.

Авдіївка вистоїть зиму. Куди рушать окупанти після Мар'їнки

Різке похолодання, схоже, заважає росіянам активніше діяти під Авдіївкою. Вони не відмовилися від планів оточити місто, проте майже вдвічі скоротили кількість артилерійських обстрілів.

"Ми це списуємо на погодні умови, тому що не в повному обсязі можуть працювати безпілотники. До того ж, порівняно з тією погодою, яка була, стало досить холодно", - зазначив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, також знизилася кількість штурмів: якщо раніше було до 50-60 на добу, то тепер близько 25. Проте авіація застосовується досить активно, і лише 7 січня противник скинув близько 30 бомб.

Як повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, днями був сильний снігопад та похолодало до -15.

"Насипало дуже багато, місцями до півметра. Це справді ускладнює ведення бойових дій як з нашого боку, так і з боку ворога", - розповів він і додав, що Авдіївка під постійними ударами, і в 99% випадків, коли на Донеччині оголошують повітряну тривогу, прилітає по місту.

Кучугури під Авдіївкою уповільнюють противника (фото deepstatemap.live)

Олексій Гетьман підкреслює: на тих, хто наступає, і на тих, хто обороняється, погода впливає не однаково. Наступати складніше, і з урахуванням заяв Залужного про те, що ми маємо можливості обороняти Авдіївку ще два-три місяці, сил на це має вистачити як мінімум до кінця зими.

"Так, в обороні при поганій погоді важко некомфортно, можуть бути проблеми з логістикою. Але наступати по кучугурах ще важче. Якщо застрягне техніка – це вже мішень, людина не може активно переміщатися і змінювати позицію – теж мішень", – каже експерт.

Бої під Авдіївкою тривають на північний захід у районі Очеретиного, Новобахмутівки та Степового, на захід у бік Сєверного та Тоненького та на південний захід у бік Первомайського та Невельського. Аналітики DeepState відзначають зниження ворожої активності біля Степового, основні удари змістилися на Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) та дачі.

Що стосується Мар'їнки, то після заяв про нібито 100% захоплення міста, яке не підтверджує українська сторона, окупанти рушили далі. Фіксується невеликий поступ на захід від окупованого Донецька, зокрема, у бік Георгіївки. Згідно з даними Генерального штабу, 9 січня було відбито 15 атак у районах Георгіївки, Перемоги та Новомихайлівки.

За Георгіївкою відкривається простір на Курахове, але не можна сказати, що противник остаточно визначився із напрямком. Прямо зараз він намагається прорватися на Новомихайлівку – село між Мар'їнкою та Вугледаром.

Противник пробивається на Георгіївку, але зарано говорити про новий Курахівський напрямок (фото deepstatemap.live)

"Якщо подивитися на карту, очевидно, йти на Курахове для росіян означає розтягнути свої лінії. Для нас це могло бути краще з точки зору того, що так логістику легше перебити. Але ж вони часто наступають із флангів, як було під Бахмутом. Ймовірно, якщо вони прориваються на схід від Вугледара, то метою може бути вихід на з'єднання з угрупованням, яке рухається на Георгіївку, щоб потім повернути на південний захід у бік Вугледара", – розповів РБК-Україна Олександр Мусієнко.

Південний фронт майже статичний. Противник посилює оборону

У Запорізькій області точаться бої у Роботинському виступі, але без підтверджених змін лінії фронту. Російські Telegram-пабліки пишуть про нібито успішну українську контратаку у бік Новопрокопівки, внаслідок якої вдалося зайняти раніше втрачені позиції та змістити лінію на південь від Роботиного, проте візуальних підтверджень не було.

У цьому районі діють підрозділи російської 42-ї мотострілецької дивізії, 247-го гвардійського десантно-штурмового полку та 100-ї розвідувальної бригади "Осман". Основні гарячі точки – райони Роботиного, Новопрокопівки та Вербового. Відзначається погіршення погодних умов, холод та мокрий сніг ускладнюють ведення тактичних боїв.

За останні кілька тижнів росіянам вдалося трохи зрізати виступ, але ці успіхи незначні. Набагато активніше вони займаються обороною, причому на тиловій території. Як заявив мер Мелітополя Іван Федоров, ворог не зупинився на тому, що збудував навесні, і супутникові знімки підтверджують наявність нових укріплень на десятки кілометрів.

"Вони будують як лінії оборони, так і кругову оборону таких міст як Пологи, Токмак, Молочанськ, Мелітополь. Ворог робить це масово і продовжує будувати оборонні споруди від Мелітополя у бік Криму", - зазначив він.

Олексій Гетьман пояснює: окупанти будують суцільну оборону скрізь, де змогли закріпитись. І це не стільки для того, щоб прямо зараз стримувати український наступ, а для того, щоб самим затриматися надовго. У такому разі вони матимуть захищені позиції з усіх боків, не важливо, звідки Україна в майбутньому просуватиметься.

"А ще це може бути приводом для того, щоб змусити сісти за стіл переговорів. І обговорювати щось на кшталт "давайте по факту дивитися, а не на те, що колись було 1991 року". Як вони кажуть, "з урахуванням реалій". Цілком можливо, що посилення оборони і з цим пов'язане", – пояснив він.

Росіяни не можуть зрізати Роботинський виступ і почали посилювати оборону Пологів, Токмака та Молочанська (фото deepstatemap.live)

Щодо лівобережної частини Херсонської області, згідно з даними Генштабу, продовжуються заходи щодо розширення українського плацдарму. Противник іде у штурмові атаки, їх вдається відбивати. Ворожі війська утримують позиції вздовж річки Конка на північний захід від Олешок, позиційні бої тривають у Кринках та навколо села, зміни лінії фронту на східному березі Дніпра не було.

Аналітики ISW звертають увагу на скарги окупантів на те, що біля Кринок не можуть збивати авіацію нібито через командування, якому треба по кілька годин на підтвердження цілей. Також "Z-військори" просять не переміщати техніку в Кринки, оскільки до 90% знищується ще на підході. Втім, як зазначають у ISW, тактичні проблеми Росії не завжди призводять до серйозних оперативних наслідків.

Загроза для Чернігова та Харкова? Чи готує Росія великий наступ

На початку січня з'явилися тривожні новини про можливий великий наступ Росії. Так, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус вважає, що протягом двох-трьох тижнів може сформуватися контингент для повторного вторгнення. Але чи наважиться Росія на це, залежить від швидкості будівництва фортифікацій.

Спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півночі Юрій Повх наголошує, що розвідка слідкує за обстановкою, і якщо розпочнеться формування ударних груп, про це повідомлять.

"Що стосується загрози нападу з півночі, то війна продовжується і розвиток подій динамічний, але на даний момент ознак створення ударних угруповань ворога на цьому напрямі немає", - додав він і зазначив, що лише за останні дні на півночі встановили понад 1000 протитанкових мін.

Експерт Олександр Мусієнко наголошує: загрози для прикордонних областей будуть завжди, поки триває війна. Однак на даний момент контингент у Брянській області лише близько 7-8 тисяч, у Курській – від 9 до 10 тисяч. Фактично це все, що може загрожувати Чернігівській та Сумській областях.

"Ударних угруповань там немає, тому безпосередньо Чернігову по суші нічого не загрожує. Якщо Росія почне підготовку, їй знадобиться 5-6 тижнів, щоб сформувати групу. Це одразу було б помітно, зараз цього немає. Як і прямих загроз, оскільки окупанти сильно зав'язли у боях на сході", – зазначив він.

Минулого тижня британська газета The Telegraph вийшла з матеріалом, основний посил якого зводиться до можливого наступу на Харків. Видання звернуло увагу на посилення ударів по обласному центру та прилеглих населених пунктах. З посиланням на джерела The Telegraph пише, що сухопутна операція нібито може розпочатися 15 січня.

У коментарі РБК-Україна представник ГУР Андрій Черняк підтвердив нарощування російських сил на Куп'янському напрямі, що говорить про загрозу наступу з цього боку.

"Водночас ми не можемо говорити, що росіяни готують цей наступ саме на 15 січня", – зазначив він.

Речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо каже, що ознак підготовки наступу на Харків немає. За його словами, появі ударного кулака передує велика робота, яка не пройде для нас непомітно. Наразі загрози немає і "Харків може видихнути", додав він. А вчора у відповідь на російські вкидання про "буферну зону в 15 км для захисту Бєлгорода" порадив довіряти лише офіційним джерелам.

Мусієнко нагадує, що північно-східний фланг завжди буде під постійною загрозою через свою географію.

"Але не сам Харків, а Куп'янський напрямок. На сьогодні на Слобожанській ділянці немає збільшення ворожих військ на відміну від Куп'янського. Таким чином конкретно для Харкова на сьогодні загрози немає. Але ситуація в динаміці, і поки йде війна, не можна нехтувати будь-якими ризиками", – додав експерт.