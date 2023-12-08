Україна готує бригади до нових наступальних та оборонних операцій, - Кулеба

Триваюча збройна відсіч українських захисників широкомасштабній військовій агресії РФ знижують можливості Кремля для перегрупування. Москва використала б зупинку боїв для підготовки нового нападу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у публікації The Wall Street Journal .

Чиновник переконаний, що будь-яка пауза у бойових діях зараз просто дасть російським окупантам шанс перегрупуватися та підготуватися до нових активних військових кампаній проти України.

"Єдиним результатом буде те, що Росія позбудеться втрат і проблем, з якими вона зіткнулася в Україні, і здійснить новий напад", - зазначив Кулеба.

При цьому глава МЗС повідомив про підготовку українською стороною підрозділів та частин до нових наступальних та оборонних операцій на фронті.

"Ми налаштовуємо наші бригади на нові контрнаступальні та оборонні операції", - розповів міністр.

Думки про паузу у війні

Така заява глави МЗС України прозвучала на тлі озвучених у матеріалі WSJ думок неназваних західних експертів, що якщо Україна та союзники зможуть впоратися зі своїми нинішніми складнощами та продовжувати постачати припаси військам, найкращим сценарієм нібито стало б посилення та нарощування можливостей ЗСУ наступного року.

Невказані західні стратеги вважають, що обмежена кількість українських військових може стримувати армію РФ, даючи країнам-членам НАТО час підготувати нові підрозділи ЗСУ, розширити виробництво озброєнь та поповнити арсенали Сил оборони.

У публікації також зазначається, що на нещодавній зустрічі НАТО обговорювалися невдачі російських спроб прорвати оборону ЗСУ, що руйнує ресурси країни-агресора у живій силі, техніці та боєприпасах. Це потенційно може дати Україні найкращі перспективи повернути ініціативу на полі бою навесні 2025 року.

Російське "перегрупування"

Раніше в Офісі президента України зазначали, що Росії потрібна оперативна пауза в бойових діях на кілька місяців, для чого Кремль використовує всі ресурси. За словами радника керівника ОПУ Михайла Подоляка, пауза мінімум на 5 місяців потрібна для терористів:

переозброєння армії;

додаткової мобілізації;

навчання;

організації нової логістики;

розгортання додаткових військових виробничих потужностей;

формування "коаліції втомлених війною" для тиску на суспільства в різних країнах.

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив думку, що наступний рік стане вирішальним у розв'язаній Росією повномасштабній війні проти України, і вже наближається переломний момент.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна перебуває на останньому етапі війни, проте він може бути найважчим. Однак військові експерти розходяться на думці, на якому етапі війна насправді.

Додамо, що 8 грудня командувач Центру військової розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив про початок Росією перегрупування своїх сил. Це може означати, що найближчими тижнями в Україні можуть початися ще інтенсивніші наступи окупантів.