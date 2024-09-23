Україна в Гаазі наголосила на важливості демонтажу Кримського мосту

Росія навмисно обмежує міжнародне судноплавство в акваторії Азовського моря, щоб заволодіти ним і Керченською протокою. Росія незаконно побудувала Керченський міст, який створив постійну перешкоду для судноплавства, зокрема для великих міжнародних суден, які перевозять українські товари.

Про це заявив посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич під час виступу в суді в Гаазі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

"Бажаючи заволодіти Азовським морем і Керченською протокою, Росія побудувала великі ворота біля їх входу, щоб обмежити міжнародне судноплавство, пропускаючи в основному свої невеликі річкові судна. Зараз Росія розглядає Керченську протоку, Азовське море і, можливо, навіть частини Чорного моря, як свої власні води. Росія хоче, щоб ці води розглядалися як частина її імперії XXI століття", - заявив він.

Кориневич також наголосив на важливості демонтажу Кримського мосту та відновлення вільного проходу через Керченську протоку.

"РФ незаконно побудувала постійну перешкоду для проходу через цей життєво важливий морський шлях (Керченську протоку - ред.) - надзвичайно низький міст. Міст, що нижчий, ніж вказано в результатах російських досліджень; нижчий, ніж того вимагають власні комерційні інтереси Росії; і нижчий за будь-який інший міст, що сьогодні збудований чи навіть запропонований для побудови над міжнародною протокою", - заявив він.

Посол підкреслив, що через Кримський міст деякі з основних класів суден, які використовуються в міжнародній торгівлі, більше не можуть проходити через протоку.

"Ці судна перевозили українську сталь, зерно та інші продукти харчування до решти світу. Сьогодні цей міст не тільки перешкоджає транзитному проходу, але й використовується Росією для постійного переправлення озброєння на територію Кримського півострова", - зазначив Кориневич.

Крім того, він зазначив, що Росія систематично затримує судна, які прямують до українських портів, і забороняє прохід іноземних суден через протоку.

Росія, у свою чергу, відкинула звинувачення, заявивши, що вони виходять за рамки Конвенції ООН з морського права та є "безпідставними".