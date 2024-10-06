Україна – Франція: де дивитися і прогноз на матч за третє місце футзального ЧС-2024

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч Україна – Франція відбудеться 6 жовтня в Ташкенті. Поєдинок прийме "Хумо Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 15:30 за київським часом.

Де дивитися матч Україна – Франція

У прямому ефірі поєдинок покаже офіційний транслятор турніру – "Суспільне". Регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Хмельницький" тощо) та телеканал "Суспільне Спорт" транслюватимуть матч наживо в цифровому мовленні Т2. У мережі поєдинок у прямому ефірі покаже однойменна онлайн-платформа.

Прогноз букмекерів на матч Україна – Франція

Українська контора Favbet мінімальну перевагу віддала "синьо-жовтим". На перемогу команди Олександра Косенка приймають ставки з коефіцієнтом 2,12. Тим часом кеф на перемогу "триколірних" склав 2,58. Підсумкова нічия найменш вірогідний результат із балом 4,75.

Любителі полоскотати нерви можуть закластися на однакову кількість забитих м'ячів у першій та другій половинах із перспективним коефіцієнтом 5,30. Натомість на впевнену перемогу збірної України – з різницею два голи – запропонували привабливий кеф 6,20.

Склади команд на матч Україна – Франція

Україна: Ципун, Сухов, Савенко; Швед, Мельник, Жук, Микитюк, Семенченко, Чернявський, Абакшин, Зварич, Фаренюк, Корсун, Шотурма

Франція: Локока, Гаррос; Бельхадж, Рамірес, Саадауї, Мухудін, М. Туре, С. Туре, Бендалі, Лютен, Гірйо, Менендес, Чапче, Мохаммед

Збірна України вдруге в історії позмагається за бронзові нагороди Мундіалю. На ЧС-1996 "синьо-жовті" поступилися в півфіналі Іспанії, а в битві за 3-тє місце програли принципове протистояння Росії (2:3). З тих пір найкращим виступом українських футзалістів став турнір 2012 року в Таїланді (чвертьфінал).

Збірна Франції – дебютант планетарних форумів. "Триколірні" з першої спроби потрапили до четвірки найкращих. На груповому етапі підопічні Рафаеля Рейно фінішували другими в квартеті F після Ірану. На стадії плей-офф французи вибили Таїланд і Парагвай, а в 1/2 фіналу гідно поступилися Аргентині (2:3).