Україна формує консолідовану позицію щодо відтермінування CBAM, - Міндовкілля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів Вікторії Киреєвої.

"З огляду на триваючу повномасштабну військову збройну агресію РФ проти України, безпрецедентно важкі умови функціонування промисловості, дефіцит енергоресурсів, руйнування, а також з урахуванням трансформаційних процесів, що відбуваються у зв’язку з підготовкою до майбутнього членства України в Європейському Союзі представники України під час зустрічей з представниками Європейської Комісії… неодноразово порушували питання про відтермінування СВАМ для України відповідно до пункту 7 статті 30 Регламенту СВАМ", – зазначила Киреєва.

За її словами, Міндовкілля вже піднімало цю тему під час перемовин з директоратом з питань зміни клімату (DG CLIMA) у листопаді 2024 року в Баку, у січні 2025-го в Брюсселі та в березні цього року – в Києві.

Представники DG CLIMA заявили про готовність до робочих контактів, зокрема щодо особливих умов для України, починаючи з вересня 2025 року. Водночас вони наголосили на необхідності координації з Генеральним директоратом з питань оподаткування та митного союзу (DG TAXUD).

У квітні 2025 року представники Міндовкілля провели зустріч із DG TAXUD, під час якої обговорили тимчасове відтермінування або спеціальний порядок застосування CBAM.

Окремо Киреєва відзначила, що Міністерство енергетики підготувало проєкт звернення до Єврокомісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо тимчасового звільнення енергетичного сектору України від дії CBAM.

"Враховуючи значний вплив СВАМ не лише на електроенергетичний комплекс України, а і на економіку України в цілому, питання відтермінування застосування СВАМ до України потребує забезпечення консолідованої позиції Уряду України", – зазначила заступниця міністра.

За її словами, Мінекономіки, Міндовкілля та Міненерго напрацьовують подальші кроки у переговорах з Європейською Комісією.

Раніше представники українських промислових та енергетичних організацій неодноразово зверталися до уряду із закликами ініціювати офіційне звернення до Єврокомісії щодо відтермінування дії CBAM через суттєві економічні ризики для українських експортерів.