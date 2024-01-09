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Україна експортувала морем вже майже 15 млн тонн вантажів, - Кубраков

Вівторок 09 січня 2024 14:13
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Україна експортувала морем вже майже 15 млн тонн вантажів, - Кубраков Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За 5 місяців Україна експортувала вже майже 15 млн тонн вантажів через новий український морський коридор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

З них 10 млн тонн - продукція українських аграріїв.

За час роботи коридору до українських портів під завантаження зайшло 469 нових суден. Наразі 39 суден завантажуються в портах Одеса, Чорноморськ та Південний. Ще 83 судна підтвердили готовність зайти до портів та експортувати 2,4 млн тонн вантажів.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що у 2024 році очікується зростання експорту товарів та послуг з України на 9%, а також запуск морського страхування, завдяки якому ставки фрахту значно знизяться.

У держбюджеті на 2024 рік розмір страхового фонду для морського експорту було урізано у 10 разів у порівнянні з минулим роком - до 2 млрд грн (шляхом резервного фонду держбюджету).

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Олександр Кубраков
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