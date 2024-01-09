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Украина экспортировала морем уже почти 15 млн тонн грузов, - Кубраков

Вторник 09 января 2024 14:13
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Украина экспортировала морем уже почти 15 млн тонн грузов, - Кубраков Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За 5 месяцев Украина экспортировала уже почти 15 млн тонн грузов через новый украинский морской коридор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

Из них 10 млн тонн - продукция украинских аграриев.

За время работы коридора в украинские порты под загрузку зашли 469 новых судов. В настоящее время 39 судов загружаются в порты Одесса, Черноморск и Южный. Еще 83 судна подтвердили готовность зайти в порты и экспортировать 2,4 млн тонн грузов.

Напомним, ранее первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в 2024 году ожидается рост экспорта товаров и услуг из Украины на 9%, а также запуск морского страхования, благодаря которому ставки фрахта значительно снизятся.

В госбюджете на 2024 год размер страхового фонда для морского экспорта был урезан в 10 раз по сравнению с прошлым годом - до 2 млрд грн (путем резервного фонда госбюджета).

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Александр Кубраков
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