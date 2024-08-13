Україна доставила до Палестини гумдопомогу у вигляді тисячі тонн борошна

"Гуманітарну допомогу, яку Україна нещодавно направила до Палестини, вже доставили до Гази", - йдеться у повідомленні відомства.

У МЗС уточнили, що з тисячі тонн борошна, яке відправили у рамках програми Grain from Ukraine, вже спекли хліб. Його роздають місцевим сім'ям.

"Цього вистачить, щоб прогодувати 100 000 людей протягом місяця", - розповіли в українському міністерстві.

Також там додали, що найближчим часом планується доставити до Палестини ще 6 тисяч тонн гумдопомоги.