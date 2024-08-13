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Україна доставила до Палестини гумдопомогу у вигляді тисячі тонн борошна

Вівторок 13 серпня 2024 16:22
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Україна доставила до Палестини гумдопомогу у вигляді тисячі тонн борошна Ілюстративне фото: Україна доставила до Палестини тисячу тонн борошна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна доставила до Палестини тисячу тонн борошна. Її передали в якості гуманітарної допомоги на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Telegram.

"Гуманітарну допомогу, яку Україна нещодавно направила до Палестини, вже доставили до Гази", - йдеться у повідомленні відомства.

У МЗС уточнили, що з тисячі тонн борошна, яке відправили у рамках програми Grain from Ukraine, вже спекли хліб. Його роздають місцевим сім'ям.

"Цього вистачить, щоб прогодувати 100 000 людей протягом місяця", - розповіли в українському міністерстві.

Також там додали, що найближчим часом планується доставити до Палестини ще 6 тисяч тонн гумдопомоги.

Що передувало

Нагадаємо, ситуація в Палестині різко погіршилася після того, як між Ізраїлем та терористами ХАМАС розпочалася війна. Бої точаться на території Сектору Газа.

За даними міжнародних організацій, внаслідок бойових дій станом на січень цього року загинуло понад 25 тисяч мирних жителів Палестини.

За інформацією ЗМІ, новий лідер ХАМАС Яхья Сінвар передав Ізраїлю послання про те, що він хоче домовитися щодо припинення вогню.

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МЗС України Гуманітарна допомога Палестина Сектор Газа Мука
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