Украина доставила в Палестину гумпомощь в виде тысячи тонн муки

Украина доставила в Палестину тысячу тонн муки. Ее передали в качестве гуманитарной помощи на фоне войны Израиля с ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Telegram .

"Гуманитарную помощь, которую Украина недавно направила в Палестину, уже доставили в Газу", - сказано в сообщении ведомства.

В МИД уточнили, что из тысячи тонн муки, которую отправили в рамках программы Grain from Ukraine, уже испекли хлеб. Его раздают местным семьям.

"Этого хватит, чтобы прокормить 100 000 человек в течение месяца", - рассказали в украинском министерстве.

Также там добавили, что в ближайшее время планируется доставить в Палестину еще 6 тысяч тонн гумпомощи.