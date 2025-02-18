Україна добудує ХАЕС без російських технологій, - нардеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексія Кучеренка.

Він наголосив, що реактори, які планується використати для будівництва, належать Болгарії, а їхнє походження не повинно бути предметом політичних маніпуляцій.

"Давайте спокійно розберемося. Ну от ця російськість - дивіться, він болгарський. Вони два реактори, два корпуси реакторів, вони належать сьогодні державі Болгарії, бо Болгарія викупила їх давно, коли збиралася будувати свою станцію", – зазначив Кучеренко.

Кучеренко нагадав, що всі українські АЕС працюють на реакторах ВВР, які були розроблені в радянські часи, і це не заважає їхній ефективній роботі.

"А якщо ми подивимося на наші українські 15 реакторів, з яких 6 зараз в окупації в Запоріжжі, але ж ми вважаємо, що це 15 українських... А вони чиї, вибачте, хто їх виробляв, якої марки? З них ВВР-1000 - 13 і ВВР-440 - 2", – зазначив депутат.

Він також підкреслив, що значна частина будівельних робіт на ХАЕС уже виконана, а добудова енергоблоків – найбільш економічно вигідне рішення.

"Тому що там в Хмельницькому побудували вже давно два блоки, бетонні величезні конструкції, зроблені величезні капітальні вкладення на мільярд доларів сумарно. По одному блоку 80% - готовність там 75%, по другому 20%, розумієте? Площадки готові, майданчики це. Це ж заздалегідь планувалося будувати там 8 блоків, зараз побудовано тільки 2", – пояснив Кучеренко.

Він додав, що нові реактори ХАЕС однозначно працюватимуть на паливі американської компанії Westinghouse.

Раніше народна депутатка Вікторія Гриб заявила, що кошти на будівництво Хмельницької АЕС не будуть вилучатися з бюджету чи інших критично важливих сфер. За її словами, фінансування проєкту відбуватиметься виключно за рахунок банків, а його окупність буде швидкою.