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Україна за добу вдарила по 16 об'єктах РФ: уражені НПЗ, аеродроми і ракетний підрозділ

12:37 26.08.2026 Ср
2 хв
На одному з найбільших НПЗ Росії після удару спалахнула пожежа
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: наслідки удару по російському НПЗ (Getty Images)

В ніч на 26 серпня Сили оборони України уразили один з найбільших нафтопереробних заводів РФ - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ, заяву Сил безпілотних систем і допис президента Володимира Зеленського.

У Генштабі підтвердили, що внаслідок ураження заводу на його території відбулася пожежа, ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

В СБС зазначили, що російський завод уразили оператори 1-го ОЦ разом з іншими складовими СОУ. Відстань до цілі від державного кордону України становить близько 800 км.

Що відомо про НПЗ

ТОВ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним з найбільших нафтопереробних підприємств країни-агресорки, що входить до групи "Лукойл". Його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, сірку та іншу нафтопродукцію. Він задіяний в забезпеченні потреб російських окупантів.

16 об'єктів РФ за добу

Зеленський наголосив, що лише за добу Україна застосувала "далекобійні санкції" проти 16 об'єктів росіян.

"Зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових об'єктах - російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну. Також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні. Спрацювали наші санкції і по воєнному підприємству, російській логістиці", - йдеться у заяві глави держави.

Президент підкреслив, що війна має повертатися туди, звідки прийшла. Він заявив, що Україна відповідає на ворожі удари і робить це так, щоб "ціна війни для агресора неминуче зростала".

Нагадаємо, у Fire Point повідомили, що вночі українські дрони FP-1 одночасно уразили НПЗ у Нижегородській області та найбільший склад Wildberries у Тамбовській.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяНПЗГенштаб ЗСУСили безпілотних системВійна в Україні