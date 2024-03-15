UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна дізналася фінальне місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА: які наслідки

Фото: "Гірники" останніми покинули європейські турніри (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Черговий єврокубковий тиждень не змінив розподіл сил у таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Україна гарантовано завершить сезон на 18-й сходинці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kassiesa.

Вітчизняні клуби завершили виступи в Європі ще на попередньому етапі плей-офф континентальних турнірів. Фінальний результат українських колективів – 28,000 балів.

"Дніпро-1", київське "Динамо", полтавська "Ворскла", луганська "Зоря" і донецький "Шахтар" у нинішньому сезоні разом набрали всього 4,100 пункта. Такий результат став найгіршим від сезону 2007/08. Утім, обійти України в таблиці коефіцієнтів УЄФА вже ніхто не зможе. Хорватія і Азербайджан, які перебувають нижче, теж втратили останніх представників у єврокубках.

Виліт із топ-15 гарантовано зменшить представництво України в єврокубках до чотирьох команд у сезоні 2025/26 із виходом лише переможця УПЛ до Ліги чемпіонів. Натомість у кампанії 2024/25 ще зіграють 5 українських клубів (два – в Лізі чемпіонів).

Лідером рейтингу залишається Англія. Показник асоціації захмарний – 103,178 балів. Боротьбу за європейські трофеї продовжують 5 англійських клубів ("Арсенал", "Манчестер Сіті", "Вест Хем", "Ліверпуль" і "Астон Вілла"). Доповнюють трійку найкращих Іспанія (87,864 балів) та Італія (86,998).

 

До слова, раніше Ліга чемпіонів отримала всіх чвертьфіналістів сезону 2023/24.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга ЄвропиУЕФАЛіга чемпіонів