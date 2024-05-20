Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, - секретар РНБО

"Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається формула миру президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана учасниками саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року", - сказав Литвиненко.

Він зазначив, що саміт миру - це "справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру".

До того ж секретар РНБО наголосив, що Україна потребує "не перемир’я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України".

Він також висловив сподівання, що на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО Україна отримає запрошення до Альянсу.

"Ми свідомі, що вступ не відбудеться завтра, але вже запрошення охолодить багато гарячих голів у РФ. Воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів - у відносинах з Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність - провокує Росію на агресивні кроки", - зазначив Литвиненко.