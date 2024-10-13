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Україна – Чехія: прогноз на матч Ліги націй

Вроцлав, Неділя 13 жовтня 2024 14:00
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Україна – Чехія: прогноз на матч Ліги націй Фото: Ілля Забарний намагатиметься зупинити чехів (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зустрінеться зі збірною Чехії в четвертому турі Ліги націй 2024/25.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Чехія відбудеться 14 жовтня у Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчинські Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Австрійська контора Bwin не змогла визначити фаворита поєдинку. Тамтешні фахівців на перемогу команди Сергія Реброва та чеський "Локомотив" заклали однаковий коефіцієнт 2,65. Натомість підсумкова нічия стала найменш вірогідним результатом із кефом 3,25.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на конкретний рахунок. Наприклад, трудова перемога збірної України (2:1) збільшить потенційний виграш у 10 разів. Сміливою ідеєю буде поставити на голи обох команд у кожному з таймів із коефіцієнтом 13,00.

Тим же шляхом пішли українці з Favbet. Кеф 2,73 заклали і на перемогу "синьо-жовтих", і на потенційний успіх підопічних Івана Гашека. Тим часом на нічию запропонували бал 3,30.

Персональні фанати Артема Довбика вивчать варіант зі ставкою на мінімум дубль українського форварда з перспективним коефіцієнтом 15,00. На "валідольний" розвиток подій з вольовою перемогою національної команди України виставили цікавий кеф 6,50.

Попередній матч команд відбувся у вересні в Празі. Голів українців Ваната та Судакова не вистачило для позитивного результату (2:3). На цей момент чеська збірна набрала 6 очок і посідає друге місце в квартеті B1 турніру. Натомість Україна записала в актив 3 пункти та залишається в групі останньою.

До слова, раніше Україна мінімально переграла збірну Грузії в Лізі націй.

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