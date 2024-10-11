Україна – Чехія: матч Ліги націй розсудить рефері з Балеарських островів

Іспанська бригада арбітрів призначена на поєдинок 4-го туру Ліги націй між збірними України і Чехії.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

Матч Україна – Чехія відбудеться 14 жовтня у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинські Арена". Старт поєдинку – о 21:45 за київським часом.

Головним суддею виступить Гульєрмо Куадра. На лініях йому допомагатимуть Гуадалупе Поррас Аюсо та Іньїго Прієто. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Мігель Анхель Ортіс Аріас.

Хто такий Гульєрмо Куадра

Іспанський футбольний арбітр. Належить до Комітету суддів Балеарських островів.

Після трьох сезонів роботи в іспанській Сегунді, дебютував, як головний арбітр у Ла Лізі 17 серпня 2018 року в матчі "Жирони" проти "Вальядоліда".

1 січня 2020 року отримав статус арбітра ФІФА. Першим міжнародним турніром для іспанця став молодіжний чемпіонат Європи 2021 року, де він відсудив дві гри групового етапу.

У поточному сезоні відпрацював у п'яти матчах Ла Ліги, зокрема в поєдинку 5 жовтня "Реал" – "Вільярреал" (2:0), у якому за "вершкових" грав Андрій Лунін. У Європі провів зустріч кваліфікації ЛЧ між угорським "Ференцварошем" та валлійським "Ньо-Сейнтс" (5:0). До матчів за участю українських команд досі залучений не був.