"Україна - частина Європи". У Німеччині виступили за якнайшвидше розширення ЄС

У Німеччині виступають за якнайшвидший вступ до ЄС нових країн. Берлін і Брюссель повинні активно займатися розширенням блоку з політичних та економічних причин.
Про це заявив голова Східного комітету німецької економіки Філіпп Хаусманн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Neuen Osnabrücker Zeitung.
"З політичних та економічних причин ми повинні дуже активно підходити до розширення ЄС. Через понад десять років після вступу Хорватії у 2013 році ЄС нарешті має бути готовим і бажати прийняти нових членів. Однак ми не повинні йти на компроміс у питаннях верховенства закону або боротьби з корупцією, що вкрай важливо для єдиного ринку", - заявив він.
Хаусманн підкреслив, що тривалий на десятиліття глухий кут для країн Західних Балкан підриває довіру до ЄС, грає на руку іншим геополітичним гравцям і зрештою сповільнює економічний розвиток у Європі.
"Україна, Молдова, Грузія, Сербія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Албанія і Косово є частиною Європи. Ми вважаємо, що єдиний економічний простір необхідний. Поки незрозуміло, як він буде організований у деталях, наприклад, з можливими перехідними періодами", - заявив він.
За його словами, розширення ЄС - це не загроза для Росії, а можливість створити велику зону вільної торгівлі в Європі.
"На жаль, сьогодні ми дуже далекі від цього через війну Росії проти України", - заявив Хаусманн.
Східний комітет німецької економіки (ОАК) - це об'єднання, що представляє інтереси німецького бізнесу у 29 країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії.
ОАК було засновано 1952 року, і воно є одним із найстаріших і найвпливовіших об'єднань німецьких роботодавців. До нього входять понад 400 компаній та організацій, що представляють широкий спектр галузей німецької економіки.
28 лютого 2022 року Україна подала заявку на членство в ЄС. 23 червня того ж року їй було надано статус кандидата. Це був історичний крок, що демонструє прагнення України до тіснішої інтеграції з Європою і західними цінностями.
У грудні 2023 року на саміті в Брюсселі Європейська рада дала зелене світло початку переговорів про вступ України до ЄС. Україна має привести своє законодавство у відповідність до високих стандартів Євросоюзу.
Ключовим етапом стане імплементація Acquis communautaire - зводу прав і обов'язків, яких мають дотримуватися всі країни-члени ЄС.
Acquis охоплює 35 тематичних розділів: від вільної торгівлі та інтелектуальної власності до конкуренції, енергетики, оподаткування, правосуддя, освіти, культури, фінансового контролю та агросектору.
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