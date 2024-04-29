"Україна - частина Європи". У Німеччині виступили за якнайшвидше розширення ЄС

"З політичних та економічних причин ми повинні дуже активно підходити до розширення ЄС. Через понад десять років після вступу Хорватії у 2013 році ЄС нарешті має бути готовим і бажати прийняти нових членів. Однак ми не повинні йти на компроміс у питаннях верховенства закону або боротьби з корупцією, що вкрай важливо для єдиного ринку", - заявив він.

Хаусманн підкреслив, що тривалий на десятиліття глухий кут для країн Західних Балкан підриває довіру до ЄС, грає на руку іншим геополітичним гравцям і зрештою сповільнює економічний розвиток у Європі.

"Україна, Молдова, Грузія, Сербія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Албанія і Косово є частиною Європи. Ми вважаємо, що єдиний економічний простір необхідний. Поки незрозуміло, як він буде організований у деталях, наприклад, з можливими перехідними періодами", - заявив він.

За його словами, розширення ЄС - це не загроза для Росії, а можливість створити велику зону вільної торгівлі в Європі.

"На жаль, сьогодні ми дуже далекі від цього через війну Росії проти України", - заявив Хаусманн.

Східний комітет німецької економіки (ОАК) - це об'єднання, що представляє інтереси німецького бізнесу у 29 країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії.

ОАК було засновано 1952 року, і воно є одним із найстаріших і найвпливовіших об'єднань німецьких роботодавців. До нього входять понад 400 компаній та організацій, що представляють широкий спектр галузей німецької економіки.