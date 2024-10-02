Україна – Бразилія: де дивитися і прогноз на півфінал футзального ЧС-2024

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч Україна – Бразилія відбудеться 2 жовтня в Ташкенті. Поєдинок прийме "Хумо Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 18:00 за київським часом.

Де дивитися матч Україна – Бразилія

Офіційний транслятор турніру – "Суспільне" – покаже поєдинок у прямому ефірі. Регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо) та телеканал "Суспільне Спорт" транслюватимуть матч наживо в цифровому мовленні Т2. У мережі поєдинок покаже однойменна платформа в прямому ефірі.

Прогноз букмекерів на матч Україна – Бразилія

Для букмекерів Favbet безумовним фаворитом протистояння стали латиноамериканці. На перемогу збірної Бразилії приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,16. Натомість імовірний успіх "синьо-жовтих" оцінили приголомшливим балом 12,00. Навіть нічия в основний час вірогідніша – кеф 8,10.

Ставка на прохід команди Олександра Косенка до фіналу запропонована з коефіцієнтом 7,30. На аналогічний варіант для бразильських футзалістів заклали показовий кеф 1,07. Сміливою ідеєю буде поставити на перемогу збірної України з перевагою на один м'яч із перспективним балом 6,00.

Склади команд на матч Україна – Бразилія

Україна: Ципун, Сухов, Савенко; Мельник, Жук, Микитюк, Семенченко, Чернявський, Абакшин, Зварич, Фаренюк, Корсун, Шотурма

Бразилія: Гуїтта, Ронкальйо, Вілліан, Марлон, Негінью, Марсель, Дієго, Марсеніо, Леандро Ліно, Піто, Феррао, Артур, Рафа, Феліпе Валеріо

"Синьо-жовті" підходять до півфіналу з чотирма перемогами поспіль. Після невдалого старту Мундіалю проти збірної Аргентини (1:7) підопічні Косенка здобули дві перемоги на груповому етапі – над Анголою (7:2) та Афганістаном (4:1). Натомість в плей-офф українські футзалісти вибили Нідерланди (3:1) та Венесуелу (9:4).

Тим часом пентакампеони світу виграли всі 5 поєдинків на ЧС-2024. У квартеті B збірна Бразилії каменя на камені не залишила від Куби (10:0), Хорватії (8:1) й Таїланду (9:1). У рамках 1/8 фіналу латиноамериканці розібралися зі збірною Коста-Рики (5:0), а в чвертьфіналі команда Маркіньйоса Шав'єра здолала Марокко (3:1).

Турнірні шляхи команд уперше перетнулися на дебютному для України ЧС-1996. Тоді на другому груповому етапі "синьо-жовті" з Косенком у складі звели поєдинок унічию (2:2). У наступних трьох матчах перемоги здобули бразильці. Зокрема, на Мундіалі-2016 збірна Бразилії переграла українських футзалістів на груповому етапі (3:1).