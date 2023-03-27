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Україна братиме участь у Саміті за демократію, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна цього тижня братиме участь у Саміті за демократію за ініціативою президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Уже готуємося до важливої міжнародної події, яка відбудеться цього тижня за ініціативою президента Байдена та Сполучених Штатів. Саміт за демократію. Україна братиме участь. Наша позиція на підтримку свободи прозвучить, як завжди, міцно", - сказав Зеленський.

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