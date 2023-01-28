Україна бореться за європейські цінності і має перемогти у війні, - голова Єврокомісії

Україна має беззастережну підтримку з боку Європейського Союзу. Країна має перемогти у війні проти Росії, щоб захистити європейські цінності, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми стоїмо на боці України без будь-яких "якщо" та "але", - сказала Урсула фон дер Ляєн у своїй промові у суботу, 28 січня, на заході своєї партії, ХДС, у Дюссельдорфі, Німеччина.

Україна "бореться за наші спільні цінності, бореться за дотримання міжнародного права та принципів демократії, тому Україна має перемогти у цій війні", - сказала вона.

Заява була зроблена напередодні саміту ЄС-Україна наступного тижня. Фон дер Ляйєн та її колеги-єврокомісари ЄС планують провести саміт 3 лютого.