UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна – Албанія: Ребров несподівано залишив поза заявкою зірку команди

Фото: Сергій Ребров вирішив не ризикувати здоров'ям легіонера (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим визначився з переліком виконавців, які зможуть зіграти проти збірної Албанії у стартовому турі Ліги націй 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Албанія відбудеться 7 вересня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Летна". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Ребров відчепив зі складу одного футболіста. Ним сенсаційно став вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик. Він приїхав до табору національної команди та готувався до поєдинку, та через ушкодження пропустив тренування в п'ятницю.

Шанс дебютувати в складі збірної України матиме Владислав Кабаєв. Вінгер київського "Динамо" залишився єдиним футболістом лівого флангу атаки в команді. Щоправда, ліворуч може зіграти і правофланговий Віктор Циганков із іспанської "Жирони".

Офіційна заявка національної команди на матч Україна – Албвнія (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Валерій Бондар, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 20. Олександр Піхальонок, 21. Владислав Кабаєв

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Владислав Ванат

До слова, раніше підготували анонс поєдинку України та Албанії в Лізі націй.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниСергій РебровЛіга націй