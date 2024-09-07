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Україна – Албанія: анонс матчу Ліги націй

Фото: Михайло Мудрик отримав серйозного конкурента в національній команді (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зустрінеться зі збірною Албанії у першому турі Дивізіону B Ліги націй 2024/25.

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

Україна – Албанія

7 вересня, 21:45, Прага, "Летна", трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

 

Підопічні Сергія Реброва виходять на старт четвертого сезону турніру. Після посереднього виступу на Євро-2024 від "синьо-жовтих" чекають яскравої реабілітації у Лізі націй. Головне завдання – підвищення в класі за підсумками змагань.

 

 

Збірна України зіткнулася лише з однією кадровою проблемою. Вересневий цикл матчів через травму пропустить форвард Артем Довбик. Тренерський штаб вирішив не викликати третього нападника, тож за місце в основі конкурують Роман Яремчук і Владислав Ванат.

Інтрига зберігається в середній лінії. На позиції в центральному трикутнику претендують мінімум 5 виконавців. Утім, найбільше ігрової практики в новому сезоні мають "динамівці" Володимир Бражко та Микола Шапаренко, а також "гірник" Георгій Судаков. Потенційний дебютант Владислав Кабаєв може посадити в запас Михайла Мудрика.

Втрати збірної Албанії виглядають серйознішими. "Орлам" не допоможуть центрбек Берат Джимсіті та форвард Армандо Броя. Окрім того, керманич балканців Сілвінью анонсував кадрові експерименти в поєдинках проти України та Грузії.

 

 

Орієнтовні склади на матч Україна – Албанія

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко – Циганков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Яремчук

Албанія: Стракоша – Балью, Аєті, А. Байрамі, Мітай – Рамадані, Асллані – Асані, Лачі, М. Байрамі – Манай

Прогноз РБК-Україна Sport – 2:0

Добрий початок – половина справи. Надто в блискавичних двоколових турнірах на кшталт Ліги націй. "Синьо-жовті" підходять до матчу в статусі фаворита. Проте, збірна Албанії давно перестала бути регулярним постачальником очок для інших команд. Балканські "орли" взяли участь у двох із трьох останніх чемпіонатів Європи та можуть завдати клопоту будь-якому супернику. Та для підтвердження намірів піднятися в Дивізіон A Україна повинна перемагати албанців.

До слова, напередодні розібрали тернистий шлях збірної Сан-Марино до дебютної перемоги в історії.

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