Україна у 2025 році має побудувати максимум з існуючих 4 ГВт проєктів вітроенергетики, - інвестори

"В цю зиму ми заходимо зі значно меншими потужностями, ніж минулої. Але, якщо у нас не з'явиться в 2025-му велика потужна генерація, то в наступний опалювальний сезон ми також будемо заходити з доволі невеликою кількістю генеруючих потужностей і ми знову матимемо дефіцити", - сказала Верещинська.

Вона зазначила, що, чим раніше держава створить стимули для великих споживачів працювати із виробниками електроенергії з ВДЕ, тим легше інвесторам буде залучати міжнародне кредитування для нових проєктів зеленої енергетики.

"Вони хочуть видавати кредити, але впираються в проблему відсутності так званого "bankability". Тобто достатніх фінансових показників з приводу повернення інвестицій, які будуть програвати на фоні проєкту, наприклад, в Польщі", - пояснила вона.

Також, за словами Верещинської, іншими проблемами інвесторів в Україні є борги за вироблену електроенергію і неможливість застрахувати свої інвестиції.

Водночас вона нагадала, що інвестори мають понад 4 ГВт запроєктованих вітроелектростанцій і розраховують на комплексну державну підтримку, щоб почати їх будівництво.

Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн. На думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти в цю галузь, будувати нові електростанції та зменшувати дефіцит потужностей в енергосистемі України.