Україна у 2024 році виготовить тисячі далекобійних дронів, - Федоров

"Зростає категорія далеких безпілотників-камікадзе з дальністю польоту 300, 500, 700 та 1 000 кілометрів. Два роки тому такої категорії не існувало взагалі", - розповів міністр.

За його словами, нещодавня серія ударів по російських нафтових об'єктах відображає зусилля уряду у сприянні виробництву далекобійних безпілотників. Минулого року в рамках ініціативи BRAVE1 військовим технологічним стартапам було виділено близько 2,5 мільйонів доларів у вигляді грантів, а у 2024 році ця сума збільшиться вдесятеро.

При цьому переважна більшість виробників є приватними. Як зазначив Федоров, лише одна з 10 компаній, чиї безпілотники можуть долітати до Москви та Санкт-Петербурга, є державною.

Федоров підкреслив, що погоджується з оцінкою начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова про те, що Київ досяг "певного паритету" з Москвою у виробництві безпілотників далекого радіусу дії.

"Нам потрібно діяти антибюрократичним способом. У цьому суть прориву у війні технологій. Ми збираємося й надалі робити ставку на це, працювати у цьому напрямку. Тому що технології справді можуть нас врятувати", - сказав він.

Виробництво дронів в Україні.

Нагадаємо, в Україні значно збільшують виробництво безпілотників, які активно використовують у війні з російськими окупантами.

Зокрема, у 2024 році в нашій країні планується зробити і передати бійцям ЗСУ мільйон FPV-дронів. Це ще у грудні минулого року анонсував президент Володимир Зеленський.

Більш детально про те, чи може така кількість безпілотників змінити ситуацію на фронті, - у матеріалі РБК-Україна.