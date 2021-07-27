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"Укравтодор" показал, как ликвидируют оползень на трассе "Киев-Одесса"

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Киев, Вторник 27 июля 2021 14:18
"Укравтодор" показал, как ликвидируют оползень на трассе "Киев-Одесса" Фото: "Укравтодор" показал, как ликвидируют оползень на трассе "Киев-Одесса" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Одесской области до 3 августа завершат ремонт на участке возле села Троицкое, где в результате сильных дождей произошел оползень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу "Укравтодора" в Facebook.

Сейчас возле Троицкого укладывают георешетки, которые усилят насыпь, и геотекстиль, несущий функцию армирования и пропускающий воду и воздух. Эти поможет бороться с эрозией почв.

Как сообщал ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков, причиной оползня и деформации дорожного покрытия стали не только дожди, но и тот факт, что трассу не ремонтировали 15 лет.

"Последние годы мы пытались поддерживать в нормальном состоянии дорогу в пределах эксплуатационного содержания. Однако этих мер уже недостаточно, учитывая, что интенсивность движения здесь одна из самых высоких в Украине", - уточнил он.

&quot;Укравтодор&quot; показал, как ликвидируют оползень на трассе &quot;Киев-Одесса&quot;

Поэтому еще в 2019-2020 годах по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" трассу М-05 начали обновлять в Киевской и Черкасской областях. Параллельно идет подготовка к ремонту около 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях за средства ЕБРР и ЕИБ.

"На первых участках уже утверждена проектная документация и пройдены все процедуры - ждем объявления тендеров, после чего начнем ремонт. Уже через несколько лет дорога Киев - Одесса станет образцовой", - заверил Кубраков.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, по программе президента Владимира Зеленского до конца 2023 года в Украине будет обновлена ​​вся сеть общегосударственных дорог, что составляет более 20 тысяч км.

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