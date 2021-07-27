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"Укравтодор" показав, як ліквідовують зсув ґрунту на трасі "Київ-Одеса"

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 14:18
"Укравтодор" показав, як ліквідовують зсув ґрунту на трасі "Київ-Одеса" Фото: "Укравтодор" показав, як ліквідовують зсув ґрунту на трасі "Київ-Одеса" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

В Одеській області до 3 серпня завершать ремонт на ділянці біля села Троїцьке, де внаслідок сильних дощів відбувся зсув ґрунту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку "Укравтодору" в Facebook.

Наразі біля Троїцького укладають георешітки, які посилять насип, та геотекстиль, який має функцію армування та пропускає воду і повітря. Це допоможе боротись із ерозією ґрунтів.

Як повідомляв раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков, причиною зсуву ґрунту та деформації дорожнього покриття стали не лише дощі, а й той факт, що трасу не ремонтували 15 років.

"Останні роки ми намагались підтримувати у нормальному стані дорогу у межах експлуатаційного утримання. Однак цих заходів вже недостатньо, враховуючи, що інтенсивність руху тут одна з найвищих в Україні", - уточнив він.

&quot;Укравтодор&quot; показав, як ліквідовують зсув ґрунту на трасі &quot;Київ-Одеса&quot;

Тому ще в 2019-2020 роках за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" трасу М-05 почали оновлювати у Київській та Черкаській областях. Паралельно йде підготовка до оновлення близько 300 км дороги у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях за кошти ЄБРР та ЄІБ.

"На перших ділянках вже затверджена проєктна документація і пройдені усі процедури - чекаємо оголошення тендерів, після чого розпочнемо ремонт. Вже за кілька років дорога Київ - Одеса стане взірцевою", - запевнив Кубраков.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва" заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, за програмою президента Володимира Зеленського до кінця 2023 року в Україні буде оновлена вся мережа загальнодержавних доріг, а це понад 20 тисяч км.

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