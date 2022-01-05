"Укравтодор" дал список отремонтированных дорог в туристические локации

Так, на Закарпатье на участке протяженностью 44,6 км была отремонтирована самая высокогорная дорога Т-07-18 "Нижние Ворота - Воловец - Межгорье". Также был восстановлен маршрут Н-09, проходящий через географический центр Европы, село Деловое. В 2022 году завершат ремонт дороги Р-21 "Долина - Хуст", ведущей к Синевиру.

В Донецкой области в 2021 году восстановили дорогу Т-05-21 /М-03/, обеспечивающую подъезд к Национальному природному парку "Святые горы". В этом году работы завершат полностью.

На юге массово ремонтировались дороги, ведущие к курортам Черноморского и Азовского побережий. Так, в Одесской области восстановили более 50 км дорог, среди которых "Каролино-Бугаз - Грибовка - Санжейка", "Приморское - Затока".

В Николаевской области восстановлены 37 км дороги Т-15-13 "Нечаянное - Очаков", ведущей к Черноморской косе.

На Херсонщине отремонтированы 22 км подъезда к заповеднику Аскания-Нова. А в Запорожской области полностью восстановлены 119 км дороги Н-30 "Васильевка - Бердянск" и 42 км дороги Т-08-20 "Акимовка - Кирилловка".

В Харьковской области новое покрытие получила дорога Т-21-13 "Золочев-Максимовка" к музею Г.С. Сковороды. В этом году будут восстановлены 30 км к Печенежскому водохранилищу.

В Черкасской области в 2022 году полностью завершится восстановление дороги Р-10 "Канев - Чигирин - Кременчуг".

На Волыни восстановлено около 80 км дорог к Шацкому национальному природному парку.

Были также восстановлены подъезды к Трускавцу во Львовской области. В этом году будет проходить ремонт дорог на подъезде к Славскому. Эти дороги, как и Р-21 "Долина - Хуст" в Ивано-Франковской области, являются частью Малого карпатского круга.

В Хмельницкой области за два года восстановили 85 км дороги Н-03 в направлении Хмельницкого до Каменец-Подольского. В 2022 году этот маршрут и дорога Т-23-17 "Каменец-Подольский - Старая Ушица" будут восстановлены полностью.