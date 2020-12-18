"Укравтодор" в 2021 году начнет сразу несколько инфраструктурных мегапроектов

Фото: строительство моста (facebook.com)

В текущем году "Укравтодор" построил и отремонтировал 4 000 км дорог, а в следующем намерен сделать еще 6 800 км. Кроме того, в 2021 году агентство начнет сразу несколько инфраструктурных мегапроектов.

Об этом сообщают "Факти ICTV".

Согласно плану, Украина ожидает $2 млрд инвестиций в ремонт 1 400 км пилотных участков на ключевых трассах, о чем уже есть заключенные договоренности. Также до 2022 года отремонтируют 600 км дорог, ведущих к пограничным переходам в 11 областях. Потратят на это 12,6 млрд гривен.

"В этом году мы уже много сделали - привели в порядок дороги в Черниговской области в сторону Беларуси, в Черновецкой в сторону Румынии и Закарпатской области в сторону Словакии, а также дорогу к пункту Ягодин во Львовской области. Я был на этих пунктах пропуска и своими глазами видел, что это наши самые настоящие ворота экспорта, поэтому мы продолжим эту часть работы", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

В следующем году "Укравтодор" завершит строительство новой бетонной трассы Днепр - Решетиловка, после чего намерен расширять программу по строительству цементобетонных дорог.

По словам Кубракова, до 2025 года таких дорог будет построено 2 900 км. Приоритетными направлениями станут трассы М-29 Харьков - Перещепино (180 км), Р-55 Одесса - Новый Буг (135 км), Н-08 Борисполь - Мариуполь (95 км в Днепропетровской области).

Кроме того, массово ремонтируются мосты, начиная от такого знакового долгостроя, как мосты в Запорожье, и заканчивая ремонтом еще 1 385 мостов и строительством нового гигантского объекта - моста в Кременчуге.

В числе других мегапроектов - строительство дороги к Одесскому порту и Киевской обходной дороги. В рамках партнерства с ЕБРР и другими международными финансовыми организациями, а также с частными инвесторами "Укравтодор" намерен отремонтировать еще несколько ключевых трасс.

"Общий бюджет мегапроектов может составить рекордные 340 млрд грн. Для сравнения - в 2020 году на ремонт дорог было выделено около 120 млрд грн", - сообщает издание.

Напомни, ранее сообщалось, что "Укравтодор" отказался от практики ремонтировать дороги участками и перешел к маршрутному принципу, когда дороги обновляются полностью, как 216 км трассы М-03 Киев - Харьков - Должанский.