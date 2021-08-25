Украли почти миллион гривен на ремонте больницы. СБУ разоблачила "схему" в Черкасской области

В Черкасской области Служба безопасности Украины разоблачила хищение почти 1 млн гривен во время ремонта опорной больницы. В причастности к схеме подозревают чиновников облгосадминистрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что к "схеме" чиновники привлекли представителей аффилированной строительной компании.
Так, в 2020 году чиновники заключили с подрядчиками два договора на проведение капремонта приемного отделения медицинского учреждения.
Однако ремонтные работы были проведены не полностью, а часть денег с проекта злоумышленники присвоили. Для этого они вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ.
По оценкам строительно-технической экспертизы, противоправная деятельность организаторов схемы нанесла государству ущерб на 750 тысяч гривен.
По материалам СБУ, двум должностным лицам облгосадминистрации сообщено о подозрении по:
Сейчас продолжаются следственные действия.
Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)