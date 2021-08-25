Украли почти миллион гривен на ремонте больницы. СБУ разоблачила "схему" в Черкасской области

Установлено, что к "схеме" чиновники привлекли представителей аффилированной строительной компании.

Так, в 2020 году чиновники заключили с подрядчиками два договора на проведение капремонта приемного отделения медицинского учреждения.

Однако ремонтные работы были проведены не полностью, а часть денег с проекта злоумышленники присвоили. Для этого они вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ.

По оценкам строительно-технической экспертизы, противоправная деятельность организаторов схемы нанесла государству ущерб на 750 тысяч гривен.

По материалам СБУ, двум должностным лицам облгосадминистрации сообщено о подозрении по:

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),

ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) УКУ.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)