Для Украины важен любой действенный формат переговоров с Россией, - Кулеба

На вопрос о том, идет ли сейчас речь о возобновлении нормандского формата, Кулеба отметил, что для Украины не важно, каким именно будет формат переговоров с Россией. Главное, чтобы он был действенным.

"Теперь основной фокус делается на оживлении нормандского формата. Нам в принципе все равно, каким будет формат, лишь бы он был действенен. Но мы понимаем, что должен быть формат, в котором у нас будет Россия за столом переговоров. Каких-то конкретных наработанных альтернатив у наших партнеров нет сейчас", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что не ожидает обсуждения этого вопроса на саммите Байдена и Путина.

"Я не ожидаю, что на возможной онлайн-встрече президентов Байдена и Путина, если она состоится, будет обсуждаться конкретно альтернативный формат переговоров", - сказал он.