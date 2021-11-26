UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Для Украины важен любой действенный формат переговоров с Россией, - Кулеба

Автор: Наталья Скороход

Для Украины важен любой действенный формат переговоров с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир передачи "Право на владу".

На вопрос о том, идет ли сейчас речь о возобновлении нормандского формата, Кулеба отметил, что для Украины не важно, каким именно будет формат переговоров с Россией. Главное, чтобы он был действенным.

"Теперь основной фокус делается на оживлении нормандского формата. Нам в принципе все равно, каким будет формат, лишь бы он был действенен. Но мы понимаем, что должен быть формат, в котором у нас будет Россия за столом переговоров. Каких-то конкретных наработанных альтернатив у наших партнеров нет сейчас", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что не ожидает обсуждения этого вопроса на саммите Байдена и Путина.

"Я не ожидаю, что на возможной онлайн-встрече президентов Байдена и Путина, если она состоится, будет обсуждаться конкретно альтернативный формат переговоров", - сказал он.

Напомним, что президент Украины обсудил с Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе и на границе с Россией. Стороны договорились продвигать усилия о мире в нормандском формате.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина