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Для Украины важен любой действенный формат переговоров с Россией, - Кулеба

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Украина, Пятница 26 ноября 2021 00:20
Для Украины важен любой действенный формат переговоров с Россией, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Для Украины важен любой действенный формат переговоров с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир передачи "Право на владу".

На вопрос о том, идет ли сейчас речь о возобновлении нормандского формата, Кулеба отметил, что для Украины не важно, каким именно будет формат переговоров с Россией. Главное, чтобы он был действенным.

"Теперь основной фокус делается на оживлении нормандского формата. Нам в принципе все равно, каким будет формат, лишь бы он был действенен. Но мы понимаем, что должен быть формат, в котором у нас будет Россия за столом переговоров. Каких-то конкретных наработанных альтернатив у наших партнеров нет сейчас", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что не ожидает обсуждения этого вопроса на саммите Байдена и Путина.

"Я не ожидаю, что на возможной онлайн-встрече президентов Байдена и Путина, если она состоится, будет обсуждаться конкретно альтернативный формат переговоров", - сказал он.

Напомним, что президент Украины обсудил с Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе и на границе с Россией. Стороны договорились продвигать усилия о мире в нормандском формате.

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