Для України важливий будь-який дієвий формат переговорів з Росією, - Кулеба

Для України важливий будь-який дієвий формат переговорів з Росія . Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір передачі "Право на владу".

На питання про те, чи йде зараз мова про відновлення нормандського формату, Кулеба зазначив, що для України не важливо, яким саме буде формат переговорів з Росією. Головне, щоб він був дієвим.

"Тепер основний фокус робиться на пожвавленні нормандського формату. Нам в принципі все одно, яким буде формат, аби він був дієвий. Але ми розуміємо, що повинен бути формат, в якому у нас буде Росія за столом переговорів. Якихось конкретних напрацьованих альтернатив у наших партнерів немає зараз", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що не очікує обговорення цього питання на саміті Байдена і Путіна.

"Я не очікую, що на можливій онлайн-зустрічі президентів Байдена і Путіна, якщо вона відбудеться, буде обговорюватися конкретно альтернативний формат переговорів", - сказав він.