Прямий авіарейс Київ-Торонто запрацював в Україні

Щотижня здійснюватиметься три авіарейси Київ-Торонто у літній період

У середу, 6 червня, відбудеться перший прямий авіарейс з Києва до Торонто (Канада). Рейс виконуватиме компанія "Міжнародні авіалінії України", повідомили РБК-Україна у Посольстві України у Канаді.

Рейс вирушає з аеропорту "Бориспіль" об 11:20 та прибуде до міжнародного аеропорту Pearson у Торонто о 14:35.

"Ми часто кажемо, що наші дві країни зав’язані на небі. Тепер маємо матеріальне підтвердження. Для канадського чи українського бізнесмена, студента, туриста це означає зручність - Канада стає на відстані одного помаху крила", - сказав посол України в Канаді Андрій Шенвенко.

За його словами, з нагоди відкриття прямого сполучення з Києвом в аеропорту Торонто заплановано урочистості за участю керівників аеропорту, міста, української громади.

За інформацією МАУ, відтепер щотижня здійснюватиметься три рейси Київ-Торонто у літній період (понеділок, середа, субота) та два - у зимовий.

Міжнародний аеропорт Pearson у Торонто - найбільший аеропорт Канади потужністю у чотири мільйони пасажирів (дані за 2017 рік).

Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair на сьогодні веде переговори ще з п'ятьма містами України про співпрацю та відкриття авіарейсів.