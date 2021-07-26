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Из Украины пытались вывезти запчасти к зенитно-ракетным комплексам

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Житомирская область, Понедельник 26 июля 2021 13:33
Из Украины пытались вывезти запчасти к зенитно-ракетным комплексам Фото: из Украины пытались вывезти запчасти к зенитно-ракетным комплексам (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Контрразведка СБУ заблокировала незаконный вывоз из Украины комплектующих к зенитно-ракетным комплексам. Преступную схему организовал экс-сотрудник одного из отечественных оборонных заводов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-центр СБУ.

Отмечено, что мужчина привлек к сделке нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей.

Так, сообщники наладили механизм присвоения военного имущества, в том числе запчастей к зенитно-ракетных комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также документацию к этим видам вооружения.

Силовикам удалось разоблачить одного из участников группы при перевозке шестерых военных приборов в Киев.

По информации правоохранителей, во время обысков по местам жительства злоумышленников было обнаружено: документы, подтверждающие незаконную деятельность и комплектующие части зенитно-ракетного вооружения.

После чего изъятые предметы были направлены на экспертизу.

Сейчас следователи начали уголовное производство по таким статьям УКУ:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена),
  • ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю),
  • ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества).

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных к нему лиц.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)
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