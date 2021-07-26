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З України намагалися вивезти запчастини до зенітно-ракетних комплексів

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Житомирська область, Понеділок 26 липня 2021 13:33
З України намагалися вивезти запчастини до зенітно-ракетних комплексів Фото: з України намагалися вивезти запчастини до зенітно-ракетних комплексів (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Контррозвідка СБУ заблокувала незаконне вивезення з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів. Злочинну схему організував екс-працівник одного з вітчизняних оборонних заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес-центр СБУ.

Зазначено, що чоловік залучив до оборудки декількох знайомих з Київської та Житомирської областей.

Так, спільники налагодили механізм привласнення військового майна, у тому числі запчастин до зенітно-ракетних комплексів малого і дальнього радіуса дії, а також документацію до цих видів озброєння.

Силовикам вдалося викрити одного з учасників групи під час перевезення шістьох військових приладів до Києва.

За інформацією правоохоронців, під час обшуків за місцями проживання зловмисників було виявлено: документи, що підтверджують незаконну діяльність та комплектуючі частини до зенітно-ракетного озброєння.

Після чого вилучені предмети направлено на експертизу.

Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за такими статтями ККУ:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада),
  • ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю),
  • ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних до нього осіб.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)

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