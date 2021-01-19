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У Украины есть все предпосылки для прозрачного рынка земли, - Всемирный банк

Автор: Юлия Струк

Во Всемирном банке заявили, что Украина имеет все предпосылки для запуска прозрачного рынка земли. ВБ и Евросоюз готовы и в дальнейшем оказывать техническую поддержку Украине для внедрения этой реформы.

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Об этом сообщает правительственный портал.

"Ведущий эксперт Всемирного банка Клаус Дейнингер отметил, что у Украины есть все предпосылки для обеспечения прозрачного рынка земли, что повысит эффективность использования земельных ресурсов, обеспечит основу для развития сельского хозяйства, сельских территорий и местного населения", - указано в сообщении.

При этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что все приоритеты Кабинета министров относительно дальнейшего внедрения земреформы распространяются и на 2021 год, ведь за полгода стартует рынок земли.

Напомним, в ноябре глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что за десятилетие рынка земли Украина может получить 85 млрд долларов. Ранее ценность земли была занижена в разы.

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