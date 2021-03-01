Из Украины хотели вывезти коллекцию старины почти на миллион долларов: вмешалась СБУ

Во время обысков у контрабандистов изъяли подготовленную к нелегальной переправке коллекцию предметов старины.

В частности, обнаружили 21 единицу холодного оружия разных периодов, в том числе античного, доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов, многочисленные старинные предметы быта.

По предварительным данным следствия, участники группировки организовали канал незаконного перемещения культурных ценностей за границу для продажи. Контрабандный товар дельцы переправляли своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи. Для сокрытия противоправной деятельности они указывали в декларациях недостоверную информацию в отношении отправления.

В настоящее время изъятые предметы направлены на экспертизу.

В рамках контроля за совершением преступления, СБУ задокументировала несколько фактов незаконных действий злоумышленников.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности, решается вопрос относительно сообщения организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.