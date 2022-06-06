Украину ждет небольшой спад температур: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 6 июня, в Украину придет небольшое похолодание. Однако в большинстве областей будет сухая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадки ожидают лишь на юге и местами в центре страны. В частности, дожди накроют Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и частично Запорожскую области. Ветер преимущественно северо-восточный с порывами до 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +9 +12, днем +21 +25 градусов;

на западе ночью +9 +12 градусов, а днем +22 +26;

в восточных областях ночью +12 +14, днем +24 +27 градусов;

на юге страны ночью +13 +18 градусов, а днем 23 +27;

в центральных областях ночью +10 +14, днем +24 +27 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области также будет сухо. Возможна переменная облачность. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +22 +25 градусов, а ночью +9 +13.