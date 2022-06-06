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Украину ждет небольшой спад температур: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Понедельник 06 июня 2022 07:00
Украину ждет небольшой спад температур: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня немного похолодает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 6 июня, в Украину придет небольшое похолодание. Однако в большинстве областей будет сухая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадки ожидают лишь на юге и местами в центре страны. В частности, дожди накроют Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и частично Запорожскую области. Ветер преимущественно северо-восточный с порывами до 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +9 +12, днем +21 +25 градусов;
  • на западе ночью +9 +12 градусов, а днем +22 +26;
  • в восточных областях ночью +12 +14, днем +24 +27 градусов;
  • на юге страны ночью +13 +18 градусов, а днем 23 +27;
  • в центральных областях ночью +10 +14, днем +24 +27 градусов.

Украину ждет небольшой спад температур: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области также будет сухо. Возможна переменная облачность. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +22 +25 градусов, а ночью +9 +13.

Украину ждет небольшой спад температур: прогноз погоды на сегодня

Напомним, по данным синоптиков, в июне погода в Украине будет дождливой, однако теплой.

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Погода в Украине Гидрометцентр
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