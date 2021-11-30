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Украину заметет снегом в первый день зимы: где именно

Автор: Ольга Белей

В среду, 1 декабря, ожидаются снегопады в Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Киев не станет исключением, снег выпадет и там.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В первый день зимы снегопады прогнозируют в Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, а также в Киеве.

Температура воздуха на западе опустится до 2+4 днем, а ночью -1+1. На севере страны днем будет -1+1, и так же ночью. В восточных областях сохранится солнечная погода, днем будет -1+1, так и ночью.

В Центральных областях Украины температура воздуха составит -1+2. На юге днем будет +2+8, а ночью -1+1.

В Киеве, по прогнозу синоптиков, выпадет снег. Температура воздуха днем составит -1+1, так же и ночью.

Напомним, в столице во вторник, 30 ноября, ожидается переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется от +1 до +4. Температура ночью составит - от +1 до +3.

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