В Украину возвращаются моряки с задержанного в Индонезии судна, - МИД

Два украинских моряка ранее были задержаны в Индонезии на борту рыболовецкого судна

В Украину возвращаются два украинских моряка, которые ранее были задержаны в Индонезии на военно-морской базе города Сабанг. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в своем Twitter.

"Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержанные в Индонезии, возвращаются в Украину. Но - не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве", - написал Кирилич.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что в Индонезии задержали рыболовное судно STS-50, на борту которого среди задержанных членов экипажа находились двое украинских граждан.

С 2016 года судно находится в черном списке Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики и помечено "фиолетовой карточкой" Интерпола за незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел. Также судно было известно под другими названиями.