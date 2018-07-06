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В Украину возвращаются моряки с задержанного в Индонезии судна, - МИД

НовостиОбщество    06.07.2018 - 18:46
Фото: STS-50 (twitter.com/VasylKyrylych)
Фото: STS-50 (twitter.com/VasylKyrylych)

Два украинских моряка ранее были задержаны в Индонезии на борту рыболовецкого судна

В Украину возвращаются два украинских моряка, которые ранее были задержаны в Индонезии на военно-морской базе города Сабанг. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в своем Twitter.

"Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержанные в Индонезии, возвращаются в Украину. Но - не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве", - написал Кирилич.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что в Индонезии задержали рыболовное судно STS-50, на борту которого среди задержанных членов экипажа находились двое украинских граждан.

С 2016 года судно находится в черном списке Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики и помечено "фиолетовой карточкой" Интерпола за незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел. Также судно было известно под другими названиями.

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Теги публикации: моряки, Индонезия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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