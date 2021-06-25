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В Украину возвращаются почти 200 застрявших в Греции туристов

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Греция, Пятница 25 июня 2021 22:46
В Украину возвращаются почти 200 застрявших в Греции туристов Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина возвращает домой туристов, застрявших в Греции из-за приостановки работы туркомпании Mouzenidis Travel. Более 180 украинских граждан уже вылетели из Салоник в Киев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в Twitter.

"184 гражданина Украины, из которых 41 ребенок, только что вылетели из Салоник в Киев. Как обещали, возвращаем украинцев, которые застряли в Греции", - заявил он.

Министр отметил, что вскоре из Греции в Киев будет осуществлено еще два рейса, чтобы вернуть остальных туристов.

"Вскоре должны состояться еще два рейса. Хорошая работа наших дипломатов в Греции с туроператорами, греческими властями и другими причастными", - добавил Кулеба.

Напомним, из-за приостановки работы туристической компании Mouzenidis Travel в Греции застряли более 500 украинских туристов.

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