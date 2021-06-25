ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україну повертаються майже 200 застряглих у Греції туристів

Новость на русском →
Греція, П'ятниця 25 червня 2021 22:46
В Україну повертаються майже 200 застряглих у Греції туристів Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна повертає додому туристів, які застрягли в Греції через призупинення роботи туркомпанії Mouzenidis Travel. Понад 180 українських громадян вже вилетіли з Салонік до Києва.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на сторінці у Twitter.

"184 громадянина України, з яких 41 дитина, щойно вилетіли з Салонік до Києва. Як обіцяли, повертаємо українців, які застрягли в Греції", - заявив він.

Міністр зазначив, що невдовзі з Греції до Києва буде здійснено ще два рейси, щоб повернути решту туристів.

"Невдовзі мають відбутися ще два рейси. Гарна робота наших дипломатів у Греції із туроператорами, грецькою владою та іншими причетними", - додав Кулеба.

Нагадаємо, через призупинення роботи туристичної компанії Mouzenidis Travel у Греції застрягли понад 500 українських туристів.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Греція Дмитро Кулеба туристы авиасообщение возвращение
NEWS
Затримка потягів, повалені дерева та постраждалий: наслідки негоди на заході України
Затримка потягів, повалені дерева та постраждалий: наслідки негоди на заході України
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун