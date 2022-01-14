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В Украину с визитом прибудет глава МИД Дании

Автор: Иванна Шовкун

15 января в Украину совершит визит министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод. Он пробудет в стране до 16 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

Глава МИД Дании прибудет в страну по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Визит Йеппе Кофода преследует цель подтвердить поддержку нашего государства со стороны Дании на фоне агрессивных действий Российской Федерации", - отмечают в МИД.

Стороны обсудят дальнейшую консолидацию международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии, шаги по увеличению объемов двусторонней торговли и инвестиций, продвижение европейской интеграции Украины.

16 января Кофол посетит линию разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил, где лично ознакомится с актуальной ситуацией в сфере безопасности, последствиями российской вооруженной агрессии и практическими шагами, которые украинское правительство предпринимает для улучшения условий жизни и повышения безопасности для людей, проживающих по обе стороны линии разграничения.

Напомним, в Киеве прошли переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они обсудили создание транспортного коридора для четырех стран.

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Дания