В Украину с визитом прибудет глава МИД Дании

15 января в Украину совершит визит министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод. Он пробудет в стране до 16 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Facebook.
Глава МИД Дании прибудет в страну по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"Визит Йеппе Кофода преследует цель подтвердить поддержку нашего государства со стороны Дании на фоне агрессивных действий Российской Федерации", - отмечают в МИД.
Стороны обсудят дальнейшую консолидацию международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии, шаги по увеличению объемов двусторонней торговли и инвестиций, продвижение европейской интеграции Украины.
16 января Кофол посетит линию разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил, где лично ознакомится с актуальной ситуацией в сфере безопасности, последствиями российской вооруженной агрессии и практическими шагами, которые украинское правительство предпринимает для улучшения условий жизни и повышения безопасности для людей, проживающих по обе стороны линии разграничения.
Напомним, в Киеве прошли переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они обсудили создание транспортного коридора для четырех стран.