В Украину с визитом прибудет глава МИД Дании

Глава МИД Дании прибудет в страну по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Визит Йеппе Кофода преследует цель подтвердить поддержку нашего государства со стороны Дании на фоне агрессивных действий Российской Федерации", - отмечают в МИД.

Стороны обсудят дальнейшую консолидацию международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии, шаги по увеличению объемов двусторонней торговли и инвестиций, продвижение европейской интеграции Украины.

16 января Кофол посетит линию разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил, где лично ознакомится с актуальной ситуацией в сфере безопасности, последствиями российской вооруженной агрессии и практическими шагами, которые украинское правительство предпринимает для улучшения условий жизни и повышения безопасности для людей, проживающих по обе стороны линии разграничения.